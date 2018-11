Esimest korda Eesti lähiajaloos tekitab välispoliitiline ühismõtlemine tõrke. Lausa sellisel tasemel, et ähvardab valitsuse uppi ajada. Mõistagi võib küsida, kas valimiste-eelses enesekehtestamise tuhinas poleks tüli puhkenud nii ehk naa, selle või teise küsimuse üle, kuid see pole oluline.

Oluline on see, et hetkel näikse rändeküsimus tervet tuba täitvat. Hea tahk asja juures: kohalikul tasemel tahetakse kaasa mõelda globaalselt olulisele teemale. Halb tahk: pahatihti ei räägita probleemi sisust, vaid sõimatakse konkreetseid inimesi, kes on võtnud ühte- või teistpidi väita.