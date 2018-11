Kolumnist Andrei Kuzitškin. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Küsimus sisserändajatest ja Eesti suveräänsuse kaotamise oht kujunevad riigikogu valimiste kampaanias peatähtsaks, kirjutab kolumnist Andrei Kuzitškin.

Eestis puhkes kauaoodatud valitsuskriis. See oli sama vältimatu nagu talve algus või riigikogu valimiste lähenemine. Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Isamaa liit meenutas väga vene poeedi Ivan Krõlovi tuntud valmi tegelasi. Selles napisõnalises teoses räägitakse luigest, vähist ja havist, kes püüdsid ühiselt koormat vedada. Luik tahtis lennata taevalaotusse, vähk ronis tagurpidi, havi aga kiskus vette. Nii nende pingutused mingeid tulemusi ei andnudki.

Kuni liitlastel oli püha eesmärk saavutada võit Reformierakonna üle ja eelarve uutmoodi ümber jagada, seni suutsid nad kooskõlas tegutseda. Aga kui jutuks tulid riikliku julgeoleku põhimõttelised küsimused, jooksis kõik liiva.

Euroopa rändekriis, mida on tugevasti tagant kihutanud Venemaa, esitab väljakutse tervele Euroopa tsivilisatsioonile. See väljakutse nõuab adekvaatset reageerimist. Ent luik/Isamaa on käinud välja rändekaardi, püüdes nii oma populaarsust valijate seas pilvedesse tõsta. Keskerakondlik vähk püüab oma võimu säilitada. Sotsiaaldemokraatlik havi aga ihkab praeguse valitsuse sootuks uputada, vee sogaseks lüüa ja sellest siis «kala» ehk härra Ossinovskile välisministri tooli välja püüda. Selle segaduse ilmekaks näiteks kujunes vast valmis küpsetatud erakond Eesti 200, mis kutsus üles tagandama nii Mikserit kui Reinsalu. Niisugune poliitiline lapselalin hämmastab ikka tõsiselt: Eesti 200 liidrite arvates sarnaneb valitsuskriis nähtavasti kraaklemisega liivakastis ja kui riiukukki Sveni ja Urmast karistada, siis saabub liivakasti ehk Eestisse kohe rahu. Tegelikult ei saa me siin rääkida isiklike püüdluste kokkupõrkest, vaid tõsisest globaalsete huvide konfliktist.

Vabariigi Valitsuse pressikonverents Stecbocki majas. Pildil vasakult Urmas Reinsalu, Sven Mikser. FOTO: Konstantin Sednev / Eesti meedia / Scanpix Baltics

Urmas Reinsalu ja Sven Mikser ei väljenda ministrina mitte oma isiklikku arvamust, vaid oma erakonna seisukohta ja, mis peamine, nende valijate meelsust, kes nende erakondi valivad. Suhtumine sisserändajatesse on probleem, mis on tekitanud Euroopas lõhe nende vahel, kes pooldavad Põhja-Aafrika, Lähis-Ida ja Afganistani asukate vaba tulva maailmajakku, ja nende vahel, kes seda kuidagi ei soovi. Kusjuures see lõhe kulgeb teataval määral ka mööda riigipiire: ühele poole jääb migratsiooni suhtes liberaalsem Lääne-Euroopa – Prantsusmaa, Saksamaa, Norra, Rootsi –, teisele poole põgenike suhtes vähem sallivust ilmutav Ida-Euroopa: Ungari, Tšehhi, Horvaatia. Ehkki ka muidu Lääne-Euroopasse arvatavate riikide seas on vaba rände vastaseid, näiteks Austria ja Itaalia. Ent iga riigi seeski leiab avalikus arvamuses erimeelsusi suhtumises sisserändajatesse. See arvamus kipub ühtlasi enam-vähem talutavast suhtumisest evolutsioneeruma sallimatuse suunas.

Saksamaa liidumaade valimised näitasid erakonna Saksamaa Alternatiiv, mis pooldab sisserändajate voo otsustavat piiramist, populaarsuse kiiret kasvu. Minu ammune sõbratar Natalja, kellega me Tomskis koos õppisime, elab nüüd Hamburgis ja õpetab seal lapsi. Viimastel aastatel on Süüria põgenikud talle nii palju peavalu valmistanud, et protestiks riigi piiramatu sallivuse vastu põgenike suhtes andiski ta oma hääle Saksamaa Alternatiivi poolt. Araabia noorukid, kel vanust kahekümne ringis, annavad end üles viieteistkümneaastasena, väites, et nende dokumendid on kadunud. Tundides ülbitsevad nad nooremate klassikaaslastega ja ajavad tüdrukutele ligi. Õpetajal pole samal ajal õigust üle käte läinud huligaane korrale kutsuda, eriti kuna viimased on rahvusvahelise kaitse all.

Eesti on jäänud suhtumises sisserändajatesse sellisele keskmisele positsioonile. Kuid trend on ilmne: suurenev ja stabiilne toetus EKRE-le, mis pooldab «ei» ütlemist sisserändajate jagamise kvoodile ja selles küsimuses Eesti suveräänse õiguse esimust Brüsseli kui üleeuroopalise bürokraatia sümboli otsuste ees. Omamoodi üllatav on see, et avaliku arvamuse küsitlustest selgub, et just sisserändajate vastuvõtmine on küsimus, mille pinnal on ühise keele leidnud Eesti eesti- ja venekeelne kogukond. Vaba sisserännu vastaste hulk eestlaste ja venelaste seas on peaaegu võrdne, moodustades 18–20 protsenti. Sealjuures on venelased migrantide suhtes isegi sallimatumad kui eestlased. Sama on kinnitanud Venemaa Levada keskuse uuring venelaste ja eri rahvaste sotsiaalse distantsi kohta.

Huvitaval kombel suhtuvad Venemaa elanikud kõige sallimatumalt omaenda kaasmaalastesse mustlastesse (43 protsenti küsitletutest ütles, et «ei laseks neid Venemaale»). Teisele kohale jäi aga tõkete püstitamine «mustanahaliste» pääsule Venemaale. Selle poolt oli 33 protsenti küsitletutest. Soovimatute isikute seas mainisid venemaalased veel ära Kesk-Aasia, Tšetšeenia, Hiina ja Ukraina elanikud. Samal ajal kõigest kümme protsenti küsitletutest toetas ideed «Venemaa venelastele». Aastaga muutus venemaalaste suhtumine ka töömigrantidesse tervikuna. Nende hulk, kes sooviksid piirata töömigrantide pääsu Venemaale, suurenes 58 protsendi pealt 67 protsendi peale. Nende osakaal aga, keda töömigratsioon üldse külmaks jätab, kahanes 30 protsendi pealt 17 protsendi peale.

Samasugused meeleolud valitsevad samuti Eesti venekeelsete elanike seas. Fookusgruppide uuringud on näidanud, et peamiselt seisab tõrksuse taga näha Eestis Põhja-Aafrika või Lähis-Ida töömigrante pelgus teistsuguse kultuuri ja religiooniga inimeste ees. Teadlased on juba ammu seletanud võõraviha geneetiliselt kaasasündinud usaldamatusega kõige võõra suhtes. Selline umbusk tingib ettevaatlikku käitumist ja suurendab väljavaadet jääda püsima inimkonna lakkamatus võitluses ressursside pärast.

Sajandeid on iga võõrast inimest enda lävepaku taga käsitatud potentsiaalse vaenlasena. Infotehnoloogia ajastul vähendab usaldamatus inimeste suhtlemisvõimet ja mõjutab negatiivselt majanduse arengut, mille puhul ülesannete lahendamiseks on tarvis avatust ja solidaarsust. Inimloomus paraku ei ole nii täiuslik kui arvutitel. Seepärast panevadki inimesed seniajani korteriuksele luku, valitsused aga relvastavad sõjaväge.

Eesti venekeelsed elanikud on suuremalt jaolt veendunud, et mustanahalised sisserändajad ja araablased tulevad Eestisse selleks, et siin riigi arvel ära elada, saada sotsiaaltoetusi, mitte töötada ja panna toime kuritegusid. Kahjuks kinnitab ka eestikeelses ajakirjanduses migrantide kuritegeliku käitumise kohta avaldatu seda veendumust. Ent samamoodi ei soovi Eesti venekeelsed elanikud töömigrantide tulva Venemaalt ja Ukrainast.

FOTO: PantherMedia/Scanpix

Paradoks, aga tõsi: minu vestluskaaslased pelgavad konkurentsi tööturul ja leiavad, et uued sisserändajad naaberriikidest löövad palga alla ja raskendavad hea töö leidmist. Väljendit «kus nüüd alles on siia kokku sõitnud» pruugitakse ühtmoodi nii aafriklaste kui ka ukrainlaste kohta. Eestlaste suhtumine sisserändajatesse üldiselt ja eriti töömigrantidesse on oma iseärasustega. Eestlased kardavad venelastest vähem teiste rasside esindajaid, küll aga suhtuvad suurema ettevaatusega Ukraina sisserändajate voogu. Esiteks kardavad eestlased venelaste moodi tööpuuduse kasvu ja töötasu vähenemist. Teiseks on paljud eestlased väitnud, et kohalike venelastega on nad juba harjunud ja leppinud nende puudustega. Aga see, kuidas käituvad kohanemata «uusvenelased» Ukrainast ja Venemaalt, on esialgu veel teadmata.

Teadlased väidavad, et ühiskondlikus struktuuris moodustab aktiivsete ksenofoobide tuumik nii 8–10 protsenti. Nende mõju all võib aga olla kuni 25–30 protsenti ühiskonna passiivsematest liikmetest. Niisiis võib Eesti konservatiivide ja neile lähedase Isamaa võimalik valijaskond ulatuda lausa 40 protsendini. Huvitav on siinkohal täheldada, et osa venekeelsest elanikkonnast on samuti suundunud Keskerakonna toetajate leerist konservatiivide leeri, sest hirm «muulaste» peatumatu tulva ees kaalub üles oma rahvusliku identiteedi kaotamise ohu. Mart Helmega on kohalikud venelased juba harjunud ja pelgavad tema natsionalistlikku retoorikat vähem kui tundmatut Abu al-Azizi pommiga kuue all.

Kas Jüri Ratta valitsus püsib valimisteni, ei ole õigupoolest üldse oluline. Ilmselge on hoopis see, et just küsimus sisserändajatest ja Eesti suveräänsuse kaotamise oht kujunevad riigikogu valimiskampaania peateemaks.

EKRE-l on tekkinud head šansid kampaaniaga tuntavalt reitingut kergitada, sest just konservatiividel on neile küsimustele vastused juba olemas, samal ajal kui teised erakonnad alles üritavad neid paika saada, kaotades sel moel aega ja andes eeliseid natsionalistidele.

Vene keelest eesti keelde ümber pannud Marek Laane