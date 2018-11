Mihkel Muti värskeima raamatu «Kőik on hästi» esitlusel Rahva Raamatus.

Reaalselt tuleks karta seda, kui äärmusideloogia esindajad peaksid saavutama ainuvõimu, mis juriidiliselt ja praktilised on võimatu, kirjutab Mihkel Mutt Eesti inimeste hirmude küsitlust kommenteerides.

Selles ankeedis on kaks mõttelist poolt. Esimene sisaldab võimalike ohtude pingerida seoses erinevate (vanus, sugu, elukoht, rahvus, sissetulek, staatus) ühiskonnarühmadega. Teine kajastab ohtude seost vastanute erakondlike eelistustega (mis vaikimisi viitab märtsivalimistele).

On tavatõde, et niihästi esitatavate küsimuste valik (ohtusid on meil ju rohkem), veel enam aga nende sõnastus mõjutab vastuseid. Ideaalset varianti mõistagi pole, ent praegu tahaks norida.