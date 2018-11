Migrandid vabaühenduse Lifeline päästelaeva pardal. FOTO: Felix Weiss/Ap/Scanpix

Tehke teistele seda, mida tahate, et teile tehtaks. Kõik teavad seda ütlust. See polnud ajaloolises võtmes just ammu, kui eesti rahvaski põgenes meie maal toimuvate õuduste eest. Nad on seda isegi korduvalt teinud. Me olime põgenikud, olime migrandid.

Me teame, kus elame ja mis ohtudega silmitsi seisame. On ju avalikultki arutletud selle üle, mis oleks. Mis oleks, kui Venemaa peaks kasutama võimalust ja enda võimu meie maal taaskehtestama. Olge nüüd ausad. Kes jääks? Kes ei kasutaks võimalust põgeneda? Välismaale. Igal eestlasel on Soomes keegi – sugulane või tuttav, kes läinud sajandil sinna läks ja jäi. Meie pikaaegne president oli pärit Ühendriikidest...

Igal rahval on oma lojused – kriminaalid ja muud õudsed inimesed – värvilised pätid. Nendega hirmutab oma rahvast USA president Donald Trump, hirmutavad ka Ungari ja Austria paremäärmuslased ja populistid. Meie lojused on küll üldiselt valged, neil on lihtsam massi sulanduda, kuid uudised Kalevipoegadest Skandinaavias peaksid kõigile tuttavad olema. Nad on korda saatnud piisavalt sigadusi, et uudiskünnist ületada.

Kasutada üht dokumenti poliitilise skandaali õhutamiseks on pehmelt öeldes pisut nilbe. Veel nilbem on vaenu ja asjatu poleemika õhutamine. Ja seda dokumendiga, milles on selgelt öeldud, et see pole õiguslikult siduv – see tähendab ei kohusta meid millekski.

Oleks tõeliselt huvitav teada, kas mainitud dokumendi tagasilükkamisel loeti võidetavaid ja kaotatavaid hääli või selle sisu.

Samas mõistan – valimised, nagu jõuludki, on ukse ees. Jõulukaunistused pannakse igal aastal üha varem välja, et pühade-eelsest ajast maksimumi võtta. Sama taktikat kasutatakse valimistel. Kui on miskit, millest kinni haarata – eriti selline mahlane tükk, nagu seda on migrandid – riputatakse see kuuse külge. Eriti varane jõulukink!

Öelda «aga» – aga Ungari, Austria, USA ja Tšehhi ütlesid ka ei. No tule taevas appi! Kas olete kursis nende riikide viimase aja poliitikaga? Kas tahaksime olla nagu nemad? Nende valikuid muidu ju kritiseeritakse (vähemalt peavoolumeedias).

Mis oleks, kui häda korral meilegi uksed suletaks? Ja seda kogu läänes – seal, kus on ohutu ja hea. Pärast nõukogude režiimi lõppugi läksime ikka läände, sinna, kus oli parem. Läheme siiani. Põgeneme madalamate palkade ja muu eest – igaühel oma põhjus.

Samal ajal avaldatakse raporteid ja uuringuid tööjõu puuduse ja vananeva rahvastiku kohta. Selle kohta, kuidas meid päästaks kas alaline sündide buum või needsamad migrandid. Meie tahame minna, aga samas oleme teiste rändamise vastu. Pisut kahepalgeline, kas pole?