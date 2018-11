Narva sümbol, Hermanni linnus. FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Narva on meie kõigi ühine asi, natuke mure ja natuke ka uhkuse asi. Ta on ikkagi euroopalik kants – Hermanni kindlus! – ja Euroopa piir vastu Sarmaatia lagendikke. Narva on tähtis – kui me sellest muidu pole aru saanud, siis mõelgem, miks valis president oma teiseks koduks Tallinna kõrval just Narva.

Ja niisama tähtis kui Narva on ka Vana Narva. See viimane on justkui olemasoleva, kombatava ja meeltega tunnetatava Narva osa ja ei ole ka – selle Narva osa, millesse me saabume, kui üle linnapiiri sõidame. Narva kuvandis on Vana Narva, see kunagine barokkpärl ja tema traagiline lugu, ometi üks kesksemaid osiseid.