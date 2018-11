Paistab, et ilma vaenlaseta on raske elada ja kui vaenlast pole, siis peab ta välja mõtlema. Just niimoodi sain ma aru ühe parteilähedase infoportaali loost, kus teatati, et nüüdseks on meil – lisaks olemasolevaile – uus «terroristlik» vähemus, nimelt veganid.