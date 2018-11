Esiteks jäi kogu diskussioonist kõrvale meie esinduskogu – riigikogu. Parlamentaarses riigis, milleks meie riik põhiseaduse järgi on, oleks pidanud sedavõrd poliitiliselt tundlik ja õiguslikult ebamäärane küsimus olema riigikogu täiskogu arutelu ja vaidluste aineks. Sellel põhiseaduse sätte ja mõtte kohasel foorumil saanuks rahva ja meedia silme all kõik poolt ja vastuargumendid kuni olukorra tekkimise võimalike süüdlasteni põhjalikult läbi arutatud. See oleks aidanud kas ajalt või ka viimasel hetkel probleemi lahata ja mõistlikule, argumenteeritud ning laiapõhjalisemale tulemusele jõuda. Nüüd jäi kõik üksikute sooloesinemiste ja meedia tasemele. Aga nii see ei peaks olema ja just parlament on koht, kus sedalaadi debatid toimuma peaks. Miks see nii ei toimunud? Põhjuseks on sisseharjunud arusaamine ja tava riigikogust kui jäigast seaduste vastuvõtmise masinast ning selle tegevust reguleeriv, kuid aegunud riigikogu töö- ja kodukorra seadus, mis vajab juba ammu uuendamist.