Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni rahvuslusevastane Blitzkrieg tiivustas kõigi maade vasakpoolseid, ka Eesti omi. Kuid eri rahvuste iseloomud on tajutavad ka kõige internatsionalistlikumal moel äramikserdatud ajuga poliitikute retoorikas. Ja Macron on üdini prantslane. Hercule Poirot'd oli kujutatud geniaalse eneseväärika belglasena, kes silmanähtavalt ärritus iga kord, kui teda peeti prantslaseks. Nikolai Gogol suhtus «Surnud hingedes» irooniliselt frankomaaniasse: «Puha ahvimine! Et prantslane on neljakümneaastaselt samasugune laps, nagu oli viieteistkümneaastaselt, siis anname pihta ka meie!»