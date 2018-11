Loosungid ja pooltõed on paraku saanud viimastel aastatel valitsemiskultuuri, sealhulgas õigusloome lahutamatuks osaks. See on ohtlik, kirjutab vandeadvokaat, endine õiguskantsler Allar Jõks.

See on Eesti sügis 2018. Mustvalge Eesti, kus pooltoonid puuduvad ja avalikkuse veenmise peamine vahend on loosungid ja hirmutamine. Vahet ei ole, kas leppe pooldajate või vastaste poolt. Loosungid ja pooltõed on paraku saanud viimastel aastatel valitsemiskultuuri sh seaduste tegemise lahutamatuks osaks.