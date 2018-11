Kuigi 2015 lubas Keskerakond, et ei erasta strateegiliselt olulisi riigiettevõtteid, sest need peavad olema Eesti elanike kontrollitavad, mitte börsi huvidele allutatud, siis Jüri Ratase valitsuse kaheaastase tegevuse järel on Tallinna Sadama vähemusosalus viidud börsile. Võime vaielda, kas tegu on strateegiliselt tähtsa ettevõttega, aga see pole oluline. Oluline on, et Keskerakond on edukalt erastanud riigifirma osakud.