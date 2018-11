Seda, et Eesti ja Läti ajalugu on väga lähedased, teame juba koolipõlvest. Hando Runneli luulesalmist käibele tulnud fraasi «Ei saa me läbi Lätita» on küllap juba tüütuseni korratud, kuid eesti ajaloolase jaoks on see karm reaalsus: uurida Eesti ajalugu akadeemilisel tasemel, seejuures tundmata Läti ajalugu, on pea võimatu, olgu tegemist mistahes perioodiga muinasaja ja tänapäeva vahel.