Soomusauto Vanapagan Vabadussõjas. Foto on illustratiivne.

Me kipume unustama, et võlgneme suure tänu väga vähestele. Kui 1918. aastal algas Vabadussõda, polnud Eesti riigil peaaegu mitte midagi. Polnud raha ega relvi, toitu oli napilt ning ei jätkunud isegi paberit, millele Ajutise Valitsuse määrusi trükkida. Kuid see polnud kõige hullem. Ei olnud õieti mehigi, kes Eesti Vabariigi kaitseks välja oleksid astunud. Kui Soome ajaloos räägitakse «Talvesõja vaimust», siis erilisest «Vabadussõja vaimust» rääkida ei saa, kui jätta kõrvale õppursõdurid – neile oli sõda ennekõike elu suurim seiklus. Muidu oli massiline eemalehoidmine ja deserteerumine Vabadussõja algusele iseloomulik. Ka sõjaväe isikkoosseisus oli palju sobimatuid mehi ja ohvitsere, kes tuli välja praakida. Vabadussõja algul õnnestus riik ja sõjavägi tänu suhteliselt väikesele hulgale entusiastidele käima saada ning lõpuks endaga kaasa tõmmata peaaegu kogu Eesti ühiskond.