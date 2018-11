Eesti vabadussõja puhul võib imestada, kuidas Eestil see võita õnnestus. Ent enne peaks küsima, kuidas seda sõda üldse alustada õnnestus. Sõdade ajaloos on sageli juhtunud, et enne reaalset sõjakära peetakse maha sõnalahing. Näiteks on 1914. aasta Marne’i lahingu kohta öeldud, et tõeline Marne’i lahing peeti maha telefoni teel – kahe Prantsuse kindrali vaidlusena, kas saab ja peab. Midagi sarnast toimus ka Eestis 1918. aasta novembris.