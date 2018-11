Rusikareegel on see, et migrant on isik, kes alaliselt või ajutiselt kolib teise kohta elama. On olemas nii riigisisene (näiteks kolimine Pärnust Tallinna) kui ka riikidevaheline migratsioon. Migrant võib olla illegaalne ning võõrriigi kodaniku puhul tähendab see üldjuhul elamist elamisloata ning registreerimata. Näiteks Venemaale saabuvad paljud Kesk-Aasia elanikud turistina, jäävad sinna aga ilma elamisloata elama ega kajastu üheski ametlikus statistikas. Sealjuures võib legaalne (elamisloaga) migrant töötada illegaalselt (ilma tööloata), mis aga ei tee migrandist illegaali, vaid illegaalselt töötava migrandi. Turist ei ole per se migrant, sest sellist viibimist ei peeta isegi ajutiseks elamiseks teiseks kohas.