Sel reedel Õpetajate Lehes:

Kas kodutöid antakse tõesti liiga palju?

«Käimas on alles teine õppeveerand, aga juba tahaks kodutööde mahule pidurit tõmmata,» kirjutab ema, kelle neljandas klassis käival pojal kulub õppimisele palju aega ja vaeva. Teine ema seevastu leiab, et koolis selleks käiaksegi, et õppida. Mida arvavad õpetajad ja ajuteadlane Jaan Aru?

Teeb keemia kõigile söödavaks

Kui Tartu Veeriku kooli vene keele tunnis küsiti lastelt, mis on nende lemmiktund, ei kuulnud õpetaja ootuspärast vastust, et vahetund ja kehaline kasvatus, vaid hoopis keemia ja füüsika. Keemiausku on õpilased lühikese ajaga pööranud mullu tööle asunud Joana Jõgela.

Tartu ülikooli vilistlane edendab haridusteadust Vahtralehemaal

Tartu ülikooli eripedagoogikaosakonna juubelikonverents tõi Tartusse vilistlase Merli Tamtiki, kes on doktorantuuri läbinud Kanadas, elab praegu Vahtralehemaal ja töötab Manitoba ülikooli haridusteaduskonnas, uurides hariduse rolli põlisrahvaste elus.

Oskuste ööl pandi käed tööle külge

Euroopas pöörati 5.–9. novembrini mitmesuguste üritustega tähelepanu kutseõppele. Kutseoskuste nädalaga ühinesid Eestis 23 kutsekooli, kes tutvustasid 8. novembril oskuste ööl oma erialasid. Õpetajate Leht uuris, mida tehti Tallinna ehituskoolis.

Õppekeelest ja keelte õppimisest Eestis

Lapsi kooli saates peame loomulikuks eestikeelseid õpikuid ja õppimist eesti keeles. Kui taasiseseisvunud Eestis on põhitähelepanu pälvinud eelkõige eesti keele kui riigikeele õppe arendamine vene õppekeelega koolides ja elanikkonna hulgas, siis eesti laste eesti keele õppele pole piisavat tähelepanu pööratud.

Vale vabakasvatuse ohver ehk sotsiaalne beebi

Vale vabakasvatus on andnud meile hapud viljad ja üha enam tuleb meile kooli lapsi, kelle käest ei olegi kodus midagi nõutud, kellel ei ole olnud vastutust ega kodutööde tegemise kogemust. Psühholoog Toivo Niiberg selgitab, miks on lapsele kõige suurem karistus see, kui temaga üldse ei tegeleta.

Draamatundides sai «Hamlet» lavaküpseks