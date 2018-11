Keskmine eestlane teab läti muusikutest maestro Raimonds Paulsi, Laima Vaikulet ja Brainstormi. Võib-olla on Eestis keegi kuulnud isegi Intars Busulisest, kes on praegu lätlaste kuulsaim laulja. Arvamustoimetaja Taavi Minnik vestles aga vahetult enne Läti iseseisvuse aastapäeva legendaarse ning võib öelda, et kõige rahvuslikuma folkgrupi Vilki solisti Andris Balcersiga muusikast, ajaloost ja rahvuslusest.