Suveräänsuse teema on jälle päevakorras. 16. novembril tähistatakse Rahvusraamatukogus rahvusvahelise konverentsiga Eesti NSV Ülemnõukogu erakorralise istungjärgu poolt 16. novembril 1988. aastal vastu võetud Eesti suveräänsusdeklaratsiooni 30. aastapäeva. Sellel deklaratsioonil on oluline ajalooline tähendus nii Eesti, Nõukogude Liidu kui ka kogu Euroopa ja maailma jaoks. Ülemnõukogu deklareeris: «Eesti NSV suveräniteet tähendab, et talle kuulub tema kõrgemate võimu-, valitsemis-, ja kohtuorganite näol kõrgeim võim oma territooriumil.» Selle otsusega mitte ainult ei peatatud Moskva kavatsused hakata Eestis fosforiiti kaevandama, vaid tekitati säde, millest tõusis kogu nõukogude korda põletanud leek ning algas Eesti suveräänsuse taastamine de facto. See otsus pani aluse Eesti, Läti ja Leedu taasühinemisele Lääne-Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.