Uudised, mis tulevad Nordicast seoses otseliinide koomaletõmbamisega teevad mind rahutuks nii ettevõtja kui kodanikuna. Nordica turuosa siinsel lennundusturul on ca 25 protsenti ja kokku on oma tegevusaja jooksul lennutatud rohkem kui Eesti rahvaarvu jagu inimesi. Hoolimata esimeste aastate kasvuraskustest on rahvuslik lennukompanii täitnud oma rolli edukalt, pakkudes otseühendusi olulistesse sõlmjaamadesse Euroopas.

Nordica olemasolu on tähendanud reisijatele paremaid piletihindu. Estonian Airist jäänud vaakumi järgne edasi-tagasi pilet Kopenhaagenisse maksis siis osal päevadel 400–500 eurot. Praegu on võrreldav piletihind 150–200 eurot. Eelmise nädala infole, et ära jääb kolm otselendu, on tulnud lisa. Kuuldavasti on suveks Nordical kümmekond otselendu vähem. Iga ärajääv otselend tõstab hindu ja kinnistab meie staatust perifeeriana. Miks on nii, et Eesti lennufirma omanik (riik) räägib rohkem tasuta bussiliiklusest, aga mitte lennuliikusest, mis toob meile aastas kaudselt kümneid miljoneid tulu?