Et Isamaa justiitsminister Urmas Reinsalu otsustas pidada kõige tähtsamaks argumendiks oma partei valijate emotsioone ja mitte juriidilisi argumente, oli kahtlemata teadlik valik. Tegelikult üsnagi asjatundliku juristina ei tee Reinsalu kaugeltki mitte esimest korda otsust hüljata erialased teadmised ja keskenduda poliitilise profiidi lõikamisele. Reinsalule meeldib tonte seinale maalida, neid ise kartma hakata ja oma valijaid tegusalt nende hirmudega nakatada: meenutagem kas või tema lõputut okupatsioonikahjude sissenõudmist. Reinsalul on Isamaas tugev positsioon ja sedasorti sihitu laamendamine meeldib tema valijatele.

Enam-vähem sama kehtib Mart Helme kohta. Eriti lustakas oli Helme kaudne tunnistus, et ingliskeelsete tekstidega tutvumine käib talle üle jõu – mis võib-olla päris tõsi ei olegi, aga jällegi: valijatele see meeldib! No mis mõttes peame teisi keeli oskama – terve maailm peab meiega eesti keeles rääkima, eks ole. Või siis olgu üldse vait, kui eesti keelt ei oska. EKRE valijatele võib soovitada välisministeeriumi kokku pandud materjali ränderaamistiku asjus, selles on teema korduma kippuvate küsimuste vormis lihtsalt ja arusaadavalt kokku võetud. Ei saa ka kurta, et oleks üle jõu pikk lugemine.