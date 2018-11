ETA. Londonist, 15. nov. (DNB). /…/ Rahutustes surma saanute arv, kaasa arvatud neljapäeva hommikul mahalastud rahvuslased, tõuseb 7-le. Haavata on saanud 147 isikut, kelledest rohkem kui pool on politseinikud./Ametlikult teatatakse, et Inglismaa ei leia Egiptuse rahutustes mingit põhjust mõneks poliitiliseks või muuks aktsiooniks. Itaalia propaganda kohta Egiptuses seletatakse Londonis, et Briti valitsus olevat juba mõne aja eest Roomas esitanud protesti Itaalia propaganda vastu Egiptuses. 15.11.1935