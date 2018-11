Meie kõigi huvides on see, et ränne oleks turvaline, korrapärane, reeglitel põhinev ja võimaldaks arvesse võtta ka iga üksiku riigi rahvuslikke huve. See eeldab, et nii rände lähte-, transiit- kui ka sihtriigid lepivad kokku ühistes rahvusvahelise rände haldamise põhimõtetes ja arusaamades, kirjutab välisministeeriumi asekantsler Annely Kolk.