Kui 9. novembri Postimehe postkastist välja võtsin, nägin kohe ülemises servas suurte tähtedega kirjutatud sõnumit «Lennuvaevad. Kahjumis rahvuslik lennukompanii sulgeb kolm liini» ja lennuki CRJ 900 Nordica kirjaga pilt. Minu esimene mõte oli, et nüüd on alustatud järjekordse Eesti lennukompanii põhjalaskmist.

Alates Nordica alustamisest on alati ajakirjanduses korralikult ära tähendatud kõik lennukompanii lendude hilinemised, pagasi mahajätmised ja lennukite tehniliste puuduste tõttu ära jäänud ning hilinenud lennud. Muide, lahkunud Estonian Airi kohta tehti sedasama, aga sagedamini küsiti lisaks puudusele, kus on kasum.

Estonian Air teatavasti oligi oma eksisteerimise jooksul «kogemata» kolmel aastal kasumis, aga ülejäänud aja võitles meeleheitlikult selle eest, et kahjumit vähendada, ja soovis südamest, et lennukompaniist kirjutataks kasvõi ükski kord ja midagi head, kui seda väärt oldi, aga ei jõudnud ära oodata. Nordica kohta ei mäleta, et väga sageli rahast kirjutataks.