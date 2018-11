Miks sada aastat tagasi lahkunud kultuuri- ja ühiskonnategelane on tähistatud, aga meie ajal elanud suured kaasteelised mitte, küsib ajakirjanik Vahur Kersna.

Mööda Eestit ringi sõites oleme kõik ilmselt märganud, kuidas iga natukese aja tagant osutab mõni pruuni värvi viit kellegi loomaarsti või pillimeistri sünnikohale. Tunnistan, et mina pole just eriti sageli neile külavaheteedele sisse keeranud. Hullem veel, tihtipeale olen süüdistanud end hoopis masendavas ignorantsuses: kes pagan küll see, teine või kolmas oli või mille olulisega ta hakkama sai?