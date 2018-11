Küll aga ei saa mõista selle probleemi tekitanud poliitikuid ja ametnikke, sest demograafilist olukorda arvesse võttes oleks pidanud olema igati prognoositav, et olukord kujuneb sääraseks. Meie linnaametnikel on tavaks saanud lumekoristuse hilinemisel teatada, et talv tuli ootamatult. Ehkki elame parasvöötmes ja lumesadu aasta lõpus on täiesti harilik nähtus. Midagi sarnast on toimunud siseministeeriumi haldusalas. Lahenduste leidmist ja otsuste langetamist on eelmiste valitsuste ajal edasi lükatud sedavõrd pikalt, et viimane häda ongi varsti käes. Muidugi võib ju kiita heaks siseminister Andres Anvelti pakutud ad hoc-lahenduse, et pensionile jäävatel politseinikel lubataks saada nii palka kui ka eripensionit. See aga oleks vaid probleemi edasilükkamine, sest ükskord läheksid need politseiametnikud siiski pensionile ja tulevikus oleks politseis ikka neljandiku jagu inimesi puudu. See on Eesti ametnike ja poliitikute igavene viga – probleemi tekkides oodata, et võib-olla möödub see iseenesest. Ei möödu, probleemid tuleb lahendada.