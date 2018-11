Üks mu lapsepõlve lemmikraamatuid oli Semjon Mireri ulmekas «Kus on rändurite kodu?». Seal kaaperdasid tulnukad inimeste kehasid, et majutada neisse oma teadvus. Kõik algas metsas salapärase kännuga kokku puutunud mehest, kes «nakatus» tulnukmõistusega ning hakkas siis teisi kännu juurde tooma, kus nondegi teadvus asendati tulnukate omaga. Ohvrid vajusid korraks ära ja hakkasid siis hullu panema.«

Umbes möödunud nädala teisest poolest alates tundus, et selline känd on toodud eestlaste Facebooki. N-ö nullpatsient oli inimene, kellest väga lugu pean, oma valdkonna tippekspert. Ta väljendas kahtlust. Mis viis arvestatava hulga tema talendi austajaid lauspaanikasse. Ise algallikat uurimata uskusid murelikud, et eksperdi repliik ÜRO ränderaamistiku kohta on sõõm õõvastava tõe allikast – mida ei mõista ei dokumendiga tegelenud Eesti diplomaadid ega enamik liitlasi, kes ei näe probleemi.

Põhiosa nakatunuist paistsid olevat kõrgharitud kesk- ja vanemaealised mehed, keda muidu ei oskakski pidada massihüsteeriale altiks. Asi läks nii hulluks, et kaks neist – riigikogu väliskomisjoni esimees ja justiitsminister – ei piirdunud Facebookis appikarjumisega, vaid piltlikult öeldes rullisid hullunult allamäge, seades kahtluse alla omaenese pädevuse. Esimene deklareeris sisuliselt, et ei suuda suurtel välispoliitilistel protsessidel iseseisvalt silma peal hoida. Teine sekundeeris pressiteatega, mille saatmise aeg ja sõnastus jätsid mulje, et peale selle, et ka talle käib töö üle jõu, ei ole ta suutnud siiani hankida teiste valitsuse liikmete kontakte, et nendega eriolukorras otse ühendust võtta.