Pean õigeks laiapõhjalist revisjoni riigieelarvele, et vaadata üle kõik tulu- ja kuluallikad ning panna paika valdkonnad, mis enim lisaraha ja järeleaitamist vajavad. See ei tähenda riigi kärpimist, mis ei ole meie õhukese riigi jaoks mõeldav, kirjutab Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas.

Kindlasti ei ole meie riik aga veel kaugeltki valmis ning tõele au andes ei saagi seda kunagi olema. Eesti jõukus on tänu meie tublidele ettevõtjatele ja tööinimestele järjepidevalt kasvanud ning meie SKT jooksevhindades on üle kahe korra suurem kui veel 2005. aastal. Täpsemalt oli see möödunud aastal juba 23,6 miljardit eurot. Samal ajal ei tohi Eesti elu vaadata läbi roosade prillide. Riiki juhtinud poliitikud ei pööranud pikki aastaid piisavalt tähelepanu sellele, kuidas jõukus ühiskonnas jaguneb. Seetõttu valitseb meie riigis lubamatult suur majanduslik ebavõrdsus ning lõhe suuremate keskuste ja maapiirkondade vahel.