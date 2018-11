Suve lõpul olid Emori küsitlejad piiriäärsetes Läti alkopoodides tegemas teadagi millest kõnelevat uuringut, kui neid tabanud kummaline tunne andis märku, et see, mida eestlased naaberriigis teevad, on väljunud pelga majandusliku kaalutluse raamidest, kirjutab uuringufirma Kantar Emor juhataja Karin Niinas.