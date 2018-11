Hiljuti ilmus uudis, et masintõlkesüsteemide rahvusvahelisel võistlusel hinnati esimest korda ka tõlkeid eesti keelde ja eesti keelest. Eesti keele teevad masintõlke jaoks keeruliseks arvukad käänded ja pöörded ning vaba sõnajärjekord. Just tänu käänetele saame sõnu eesti keeles märksa vabamalt järjestada kui paljudes teistes keeltes ning rääkida, et Peeter sõi lõunat restoranis ja Lõunat sõi Peeter restoranis. Inglise keeles saab aga öelda vaid Peter had lunch at a restaurant, sest Lunch had Peter at a restaurant pöörab tähenduse pea peale («Lõuna sõi Peetrit restoranis»).