Niivõrd palju on viimastel nädalatel olnud pensioniteemalisi uudiseid ja arvamusi, et otsustasin selguse saamiseks kõnealusel teemal natuke uurimistööd teha ja mõtiskleda. Kuna tulemused olid minu jaoks üllatavad, otsustasin oma mõtteid jagada. Valimised ju tulemas ka. Nagu kirjutaks kirja jõuluvanale.

Saan kohe 30 ja varsti ka isaks – võib isegi juhtuda, et need päevad kattuvad. Kerge teadmatuse tunne on sees; veidi isegi hirmutav. Tuleb hakata rohkem tuleviku peale mõtlema. Esmane soov oleks loomulikult, et laps tunneks end minu vastutuse all majanduslikult kindlustatult. Ta sisustab suure osa minu elust, eriti järgneval kahel kümnendil. Kui tulevikus lisandub veel lapsi, siis tõenäoliselt on mul kuni 25 järgnevat aastat sisustatud. Siis olen 55. Umbes 10 aastat veel ja saan vist pensionile minna. Mis mind pensionile minnes ees ootab?