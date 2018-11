Lugu algas sellega, et vaba lapse uksele koputas kohaliku omavalitsuse lahke töötaja, kes küsis, kuidas ta saaks abiks olla. Vaba laps lõpetas suvel kooli, kuid nüüd on juba september ning ametnikul on andmeid, et vaba laps pole ennast ühtegi kõrgemasse õppeasutusse kirja pannud ega ka tööle läinud.