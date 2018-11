Ühise asja nimel rahu ja korda pidada! Kõik iseteadlikud ja poliitilisest silmapilgust arusaajad kaasakodanikud olgu ühise asja teenistuses seega, et nad rahulikult oma tööd ja tegevust jatkavad ja selle korra ning käskude alla endid annavad, mis nüüdsest pääle maa seaduslikult ja rahva õige tahtmise avaldajalt võimult välja läheb – s.o. meie Ajutiselt Valitsuselt Tallinnas. Kohtade pääl – maakondades ja linnades – talitavad keskvõimu juhtnööride järele endised maakonna- ja linnaomavalitsused; valdades valla nõukogud.

Kõikide nende asutuste esimeseks ülesandeks on korrakaitset elule kutsuda, toitlusküsimust korraldada. Toiduainete väljavedu pannakse seisma, omakaitse asutamine on käsil ja võib täna-homme isiku kui ka kodukolde kaitseks välja astuda. Mingit korratust ega omavoli, mingit kättetasumist ega klassivaenu ei tohi ükski lubada, kellel kallis on Eesti riiklise korra loomine. Aeg arusaamatuste ja lahkhelide selgitamiseks seisab ees – nüüd tõmbab iga eestlane ilmavaate ja erakonna pääle vaatamata ainult ühes ühises sihis – vaba Eesti kodu luua. Selleks pandagu tähele ainult neid juhtnööre, mis kõigi Eesti poliitiliste erakondade poolt toetatud ja ellu kutsutud Eesti Ajutisest Valitsusest välja antakse. Näidakem, et kõik poliitiliselt niivõrd küpsed on, et ässitusi tähele ei panda ja endid segadusesünnitajatest eksitada ei lasta. 13.11.1918