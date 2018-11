Eelmisel nädalal tõusis sotsiaalmeedias teravalt teemaks ÜRO pagulas- ja rändelepe, mille tõstsid reljeefselt teemaks eelkõige EKRE poliitikud eesotsas Jaak Madisoniga, kes pooled oma Facebooki postitustest pühendas tollele leppele. Postitustest on ta kasutanud enda artiklite viitamist, isetehtud videot ja lihtalt teksti. Huvitav on jälgida, kuidas sisult sarnased aga eri elemente kasutades tehtud postitused on levinud. Parima tulemuse saavutas Madison põhimõtteliselt põlve otsas tehtud videoga, milles ta jutustab pagulas- ja rändelepet ja selle tausta ümber enda ideoloogiale vastavalt. Stiililt on video õpetav ja pahasid paljastav.