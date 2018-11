Vilja Toomast. FOTO: Margus Ansu / Tartu Postimees

Patsiendikeskse lähenemisega tervishoiuteenuste finantseerimises võidaksid kõik osapooled, mis aitab hoida teenuste kvaliteeti, kirjutab riigikogu liige Vilja Toomast (Reformierakond).

Tänane haigekassa süsteem eriarstiabi teenuste korraldamisel on välja vihastanud nii patsiendid kui ka meditsiinitöötajad. Eriarstiabi probleemi olemuse tõi eriti teravalt välja ligi kuu aega tagasi haigekassa tehtud eriarstiabi riigihange järgmiseks kolmeks aastaks. Oma pöördumises tervise- ja tööminister Riina Sikkutile nimetasid 500 meditsiinitöötajat hanget totaalseks fiaskoks.

Põhjust selleks on enam kui küll. Uute eriarstiabi teenuseosutajate lepingute kehtivusaeg algas 1. oktoobrist, aga osa lepingu võitjaist alles otsib omale töötajaid ja ruume, et patsiente vastu võtta. Kaks vaiet on endiselt üleval ja kuus erakliinikut on pöördunud kohtusse. Rahandusministeeriumi seisukohast on kõik uued sõlmitavad lepingud seni õigustühised, kuni viimane vaie oma lahenduse saab.

Haigekassa enda nõukogu liikmed on teinud ettepaneku, et nimetatud riigihange tühistada. Paremini ettevalmistatud ja korraldatud riigihanke tegemiseni oleks saanud seni jätkata haigekassalt eelmise perioodi eest raha saanud erakliinikutega. 3. novembril haigekassa advokaadibüroost Ellex Raidla tellitud õiguslikust analüüsist selgus, et pole ühtegi seaduslikku võimalust seniste lepingute pikendamiseks ja riigihanke tühistamine oleks tähendanud aastateks erakliinikute riigirahata jäämist.

Kogu selle juriidilise segaduse ja vaidlemiste ajal kannatavad patsiendid. On neid, kes peavad omale tuttava ja harjumuspärase arsti asemel uue leidma. Lasnamäe elanikud oma kodukohast seda ei leiagi ja neil soovitab haigekassa juht Rain Laane pöörduda naabermaakonda. Tsiteerides teda: « /.../ mõnes naabermaakonnas saab ravile homme või ülehomme.» Paljude patsientide ravi on edasi lükkunud, sest siiani on selgusetu, kas ja millisele arstile aega broneerides saab haigekassa kindlustusega või tuleb teenus oma taskust kinni maksta.

Kui meil muudes valdkondades on esikohal klient, kes valib, kust ta teenust osta tahab, siis ravikindlustuse puhul otsustab täna haigekassa, tehes oma otsuseid andmebaaside ja dokumentatsiooni alusel. Patsient ise ei saa valida midagi.

Oleks aeg muuta tervishoiuteenuste rahastamissüsteemi patsiendikeskseks. Alustaks selle seitsme protsendiga 46 miljonist eurost, mis riigihankes erakliinikutele arvestati. Sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa käiks sellisel juhul patsiendiga kaasas ja patsient saaks ise valida, kus arsti juures ta käib.