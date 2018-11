Kamin. FOTO: Urmas Luik

Eestlased on kütnud oma kodusid mäletamatutest aegadest metsast saetud-lõigatud halgudega, ent paraku muutub see luksuseks, mille eest tuleb varsti maksta rohkem kui kaugkütte või õhksoojuspumba ülalpidamise eest. Odavnemist pole loota, kirjutan Fortum Eesti ja Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots.

Mullegi meeldib ahjus praksuv tuli ja ehkki jutt ahjuga kütmise lõpetamise mõistlikkusest võib kõlada kaugkütteettevõtja suust silmakirjalikuna, on probleem tegelikkuses palju laiem kui ühe äriühingu huvi laiendada oma klientuuri. Kaugküttefirmadel pole niikuinii võimalik tõmmata oma soojustorustikke hõredalt asustatud küladesse, meie laienemisvõimalused on piiratud. Fakt on siiski see, et Tartus ja Pärnus, kus Fortum maju kütab, pärivad paljud murelikud majaomanikud tänavu sügisel kaugküttevõrguga liitumise võimaluste kohta.

Huvi valdavaks põhjuseks on teadagi küttepuu hind – kuiva kasepuu ruumimeeter maksab käesoleval sügisel 60-70 eurot, mis tähendab, et paljud inimesed enam sedavõrd kõrge kütteväärtusega luksust lubada ei saa. Madalama kütteväärtusega kuiva halli lepa hinnad jäävad 50-60 euro vahemikku, ka toorest, ahju kurnavat ning õhku saastavat leppa ei saa odavamalt kui 32 euroga ruumimeetrist. Toetudes ühe suure küttepuude müüja statistikale võin kinnitada, et kuiva lepa hind on neil kerkinud võrreldes 2016. aasta sügisega 28 protsenti, kasel aga ligi 35 protsenti.

Paraku prognoosivad küttepuude müüjad, et hinnatõus on alles õiget hoogu sisse saamas. Tegelikkuses ongi kase tihumeetrihinnad kerkinud aasta jooksul oluliselt rohkem, kui seda näeb küttepuu ruumimeetri hindades, sest paljud ettevõtjad müüvad varem ostetud varusid.

Meie ettevõtte võrdlusandmed näitavad, et kaugkütte megavatt-tund koos käibemaksuga maksab Tartus tarbijale 58,7 eurot ning ahiküte tänaste kuivade küttepuude hinna juures ca 100 eurot. Maasoojus- ja õhksoojuspumbaga kütmise kulu on 70-80 eurot, gaasiga Eesti Gaasi kodulehe andmetel 79 eurot. Kõik ülejäänud kütteliigid on juba oluliselt kallimad. Nii ongi kaugküte, maaküte ja õhksoojusküte praeguseks juba ahju kasutamisest odavam lahendus.

Küttepuu hinna langust pole loota

Ükski asjatundja ei prognoosi lähiaastateks puitkütte hindade kahanemist. Esiteks mõjutab koduse küttepuu maksumust maailmaturu nõudlus, mis on upitanud ka paberipalgi hinna enneolematusse kõrgusse. Kui veel 15 aasta eest jäi vähemväärtuslik puit tihti lihtsalt metsa mädanema, siis nüüd on olukord vastupidine – suurte masinatega võetakse massiliselt maha ka kõige viletsamat võsa, et toota sellest puiduhaket. Hake läheb omakorda katlamajadesse ja puidugraanulite tootmisse.

Paljud soojatootjad on üle läinud gaasi ja õli põletamiselt puiduhakke kasutamisele, mis suurendab omakorda nõudlust. Vähemväärtusliku puidu kasutamine hakkeks kergitab omakorda küttepuu hinda, selle tootmine on niigi palju tööjõumahukam tegevus.

Eesti Energia unistab samuti puiduhakke kasutamisest oma uues Auvere elektrijaamas, jutt käib hiiglaslikest kogustest, mille põletamisel on väga madal kasutegur, sest lõviosa soojusest jääb kasutamata. Tulemuseks oleks paraku hinnatõus mitte üksnes kaugkütteettevõtete ja nende tarbija, vaid ka kodus ahju kütva inimeste jaoks.

Ka kaugkütteettevõtete kasutatava puiduhakke hind kerkib ja mõnigi neist on teada andnud soojuse hinnatõusust. Fortum siiski sel talvel hinda ei kergita, ja isegi need, kes seda teevad, piirduvad mõne protsendiga. Niisiis kerkib küttepuu hind ikkagi palju kiiremini kui kaugküttearve. Soojuse suurtootjatel on läbirääkimistel puiduhakke müüjatega eelis, mida nimetatakse mastaabiefektiks.

Nagu juba märkisin, ei saa kaugkütteettevõtted paigaldada oma torustikke sinna, kus elab vähe inimesi. Õigupoolest pole meie ettevõte jõudnud seni oma torustikega kaugemale Pärnu ja Tartu piiridest, ehkki lähitulevikus tahaksime jõuda ka linna serva taha kerkinud uuselurajoonidesse.

Hajaasustuse elanikud peavad endale paraku ise küttelahenduse hankima, odavaim alternatiiv puidule on külades maaküte. Paraku tähendab see väga suurt alginvesteeringut ja terve aia pahupidi pööramist. Kõne alla tuleb ka õhksoojuspump, mis kipub aga ekstreemsete külmadega jänni jääma. Sel juhul tasub siiski ahju ja mõne ruumimeetri jagu puid varuks hoida.

Ahiküttega elurajoonid linnades saastavad õhku

Eesti kaugkütteettevõtted laienevad praegu pigem linnade sees nendesse piirkondadesse, kus seni olid õuedes kuurid puid täis. Lõppkokkuvõttes on hinnaeelis kaugkütte valikul vaid üks argument, mugavus on sellest tihti tähtsamgi ajend. Inimesed on nüüdsel ajal varasemast palju mobiilsemad ja neile meeldib välisreisilt koju tulles sooja tuppa astuda. Pealegi võtab puude kokkuostmine, ladustamine ja lõppkokkuvõttes ka ahju(de) hooldamine ja kütmine päris palju aega. Korrast ära ahjudega kaasnevad ka terviseriskid, tuleohust rääkimata.

Võrreldes nõukogude ajaga on ka kaugküttetrasside soojakaod kordades väiksemad, piirdudes 10-15 protsendiga. Tõsi – korraliku koduahju puhul sellist kadu ei kaasne. Samas juhivad teadlased viimasel ajal aina rohkem tähelepanu ka linnade ahiküttega elurajoonides tekkivale õhusaastele. Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu dotsent Hans Orru avaldas 2008. aastal uuringu peenosakestest nelja Eesti linna välisõhus. Ta leidis, et ülipeened osakesed Tartu, Kohtla-Järve, Narva ja Pärnu välisõhus põhjustavad hinnanguliselt keskmiselt 166 varajast surma aastas.

Suurim oli oodatava eluea langus Pärnu ja Tartu kesklinna piirkonnas, kus on õhusaaste peamisteks allikateks liiklus ja kohtküte – nende linnade kesklinnu köetakse endiselt suuresti puiduahjudega. Orru soovitas muuhulgas soodustada kohtkütte vähendamist kesklinnas, luues elanikele kaugküttega liitumiseks paremad tingimused. Mida kallim on kuiv puuhalg, seda suurem on tõenäosus, et inimesed kütavad ahju märgade puude või värviga kaetud ehitusjääkidega, mis omakorda suurendab õhusaastet. Samal ajal töötab suur katlamaja vägagi keskkonnasõbralikult – me võtame suitsugaasidest välja sinna jäänud soojuse ja puhastame filtrite abil korstnast väljuva suitsu peenosakestest. Kohalikud omavalitused peavad niikuinii koostama õhukvaliteedi parandamise kava ning hakkama reaalselt õhukvaliteeti parandama, kaugküte on eesmärgi saavutamisel üks lahendustest.

Sada tuhat pensionäri tassib puid ahju

Veel veidi statistikat – 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse andmeil elas 845 000 inimest keskküttega majades, sellal kui 463 000 elanikul see puudus – küllap olid need valdavalt ahiküttega korterid ja majad. Tervelt 109 000 keskkütteta majade asukatest ehk iga neljas oli pensionär. Kuidas peaks nemad küttepuude hinnatõusuga toime tulema? Paljud linnad toetavad küll pensionäre küttepuude ostmisel, aga ehk oleks aeg aidata neil ka kaugküttevõrguga liituda? Puumajas elaval üksikul 80-aastasel pensionäril on niigi raske puid tuppa tassida.