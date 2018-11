Ajaloo noorima naisena Ameerika Ühendriikide kongressi valitud 29-aastane Puerto Rico juurtega Alexandria Ocasio-Cortez on murelik: kuni jaanuaris esindajatekojas töö alustamiseni ei tohi ta palka saada, seetõttu ei jaksa ta tulevases kodulinnas Washingtonis korterit üürida.

Ocasio-Cortez on aga raskustega harjunud. Et saada demokraatide kandidaadiks New Yorgi Bronxi ja Queensi linnaosas, pidi ta ettekandjatöö kõrvalt kampaaniat tehes seljatama partei sisevalimistel ligi 20 aastat Kapitooliumil istunud maineka Joe Crowley. Kongressi pääsemine selge demokraatide ülekaaluga ringkonnas oli majandusharidusega naisele juba lihtsam ülesanne.