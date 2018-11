Nädala algul teatas Tartu Ülikooli kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna (EMO) juht Kuido Nõmm, et ütleb juhikohustustest lahti ja jätkab tööd vaid arstina – põhjus läbipõlemine. Otsekohese sõnapruugiga mees rääkis juba mitu aastat tagasi ajakirjanduses, et süsteem on jama ja vajab muudatusi.

Nüüd on vaat et moeasi rääkida, kuidas inimesed erakorralist meditsiini kuritarvitavad. 48-aastase mehe jutt sellest, et osakonnas on koormus üle mõistuse suur ja meeskond väsinud, üksnes lisab teemale kuuma. Väsimus oli tema hääles selgesti tajutav ka teisipäeval, kui ta Tartu Postimehe usutlusele vastas. Ühtlasi ei jätnud ta «hea sõnaga» meenutamast napsitanud neiukesi, kes on käinud EMOs murtud kunstküünte üle halamas, ega ka helistajat, kes lumega kaetud kujule kiirabi kutsus.