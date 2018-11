Rahapesu on olnud selle sügise kuum teema Eestis, Taanis ja mujal. 200 miljoni euro väärtuses kahtlasest rahast, mis voolas läbi Danske panga Eesti kontori, on räägitud eelkõige seoses kahtlustatavate majanduslike kuritegudega. Õigustatult on juttu olnud ka majandusliku kuritegevusega kaasnevatest julgeolekuriskidest. Rahapesu õõnestab meie majandussüsteemi ja õigusriigi usaldusväärsust nii oma kodanike kui ka välisvaatlejate silmis. Musta rahaga kaasneb korruptsioonioht ja võimalus kasutada seda raha poliitilise survestamise vahendina.