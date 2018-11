Me ei saa riigina kunagi olema nii rikkad, et jõuaksime kõik haiguseid, seal hulgas hambahaigused, ühise raha eest ära ravida. Kõige tõhusam viis tagajärgede ärahoidmiseks on läbimõeldud ennetus ja järjepidev teavitustöö, kirjutab Kliinik 32 peaarst doktor Lauri Vahtra.

Enda nimel rääkides kinnitan, et olen juba suhteliselt pikalt praktiseerinud hambaravi ja suukirurgia valdkonnas ja teinud tööd kogu südame ja pühendumisega. Oleme oma kliiniku ravimeeskonnaga keskendunud eelkõige keeruliste ravijuhtumite lahendamisele ja meil on hea meel kogeda positiivset tagasisidet patsientidelt, kes oskavad meie omandatud teadmisi ja oskusi väärtustada. Meie soov on olnud tõsta läbi eduka ravi patsiendi enesehinnangut ja pikendada tema täisväärtuslikult elatud elu. Just need tänulikud patsiendid, keda oleme saanud aidata, innustavad meid enese edasi arendamisel, et saada veel paremaks.