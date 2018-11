Venemaal on väga laias laastus kaks võimalust: kas ehitada impeeriumit või vabariiki. N-ö kolmas tee on samuti olemas (nt konstitutsiooniline monarhia), kuid see tähendab ikkagi liikumist ühelt vormilt teisele, tehes seda lihtsalt aeglasemalt.

Mind kutsuti ühele konverentsile esinema, teemal «Venemaa tulevik». Paraku pole mul võimalik sellel osaleda, kuid mõte hakka peas veerema. Et mis siis võib tulevik meie naabrile tuua? Ja mida see omakorda meile endile tähendab?

Olen seda teesi nõrkemiseni korranud, kuid alustan taas sellest: Venemaa ei ole müstiline ega erakordne. Väga laias laastus on võimalik teda kirjeldada täpselt samasuguste parameetrite kaudu nagu kõiki teisi. Universaalne tõdemus on see, et oma ajaloost ei saa vabaks ükski riik. Impeeriumitel on see taak aga veel korruse jagu paksem kui n-ö monoriikidel.