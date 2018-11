«Mis juhtus, miks laps ema juures ei ole?» kõlab enamiku, eriti naiste, esimene küsimus. Selgitan siis nii pedagoogidele, logopeedidele ja isegi arstidele, kes kõik on muide naised, et midagi traagilist pole juhtunud. Eelkõige seda, et ema pole last hüljanud.