Algne (ürgne) vabadus ei olnud mõistagi see, millena tunneme ja teame vabadust tänapäeval. Aga oluline asi, millele siinkohal viidata tahan, on see, et inimesed saavad oma asjadega hakkama, kui nad on võimust vabad, peavad ise võtma initsiatiivi, otsustama ja vastutama eluga hakkama saamiseks. Iga elu ja olukord on unikaalne. Vabadus ise otsustada aitab nii üksikinimesel, inimeste rühmadel kui ka rahvastel areneda ja edukas olla tingimustes ja võimalustes, mis neil kasutada on. Ilma et neid kantseldaks ja juhiks keegi väljastpoolt (hõimupealik, usujuht või valitseja).