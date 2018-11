Õpetajate Leht 9.11 Õpetajate Leht

Haiglaõpetaja aitab lapse paranemisele kaasa

Lastel, kes satuvad lühemaks või pikemaks ajaks Tartus, Tallinnas, Viljandis, Pärnus või Haapsalus haiglasse, on võimalik õppimises tuge saada haiglaõpetajalt. 20 haiglaõpetaja käe alt käib aasta jooksul läbi kokku ligi poolteist tuhat last.

33 aastat koolis töötanud, aga klassi ette ei sobi

Viimase kahe õppeaasta jooksul on selgunud, et paljudel õpetajatel pole seadusekohast õpetajakutset, mistõttu ei tohi direktor sõlmida nendega tähtajatut töölepingut.

Koolidirektoritel seisab nüüd ees keeruline ülesanne: kuidas motiveerida häid õpetajaid uuesti kutset taotlema? Või jäädagi igal aastal õpetajate leidmiseks uusi konkursse korraldama? Paljud õpetajad on asjade sellisest käigust väga nördinud ning tunnevad, et riik on neid ebaõiglaselt kohelnud.

Kuidas läheb kaasaval haridusel?

Tallinna Konstantin Pätsi vabaõhukooli direktor Erle Kuusik, kes sageli käib koole nõustamas, ütleb, et järjest paremini: soov meist erinevatele lastele piiranguid seada väheneb. Ideaalis võikski laps erikooli tulla ainult kriitiliseks perioodiks, kõige rohkem mõneks aastaks, ja kui asi hakkab korda saama, minna oma kooli tagasi. Seda juhtub paraku veel harva.

Kuidas ma taas entusiasmist pakatasin

Viljandi ühe eralastehoiu juhataja Irina Kalso kirjutab halvast kogemusest kohtade juurde loomisel, mis päädis hoopis viie lapse hoiust lahkumisega. Kui alguses kutsus linn eraettevõtjaid Innovest toetust taotlema ja lasteaedade remondi ajaks kohti juurde looma, siis ühel hetkel selgus, et linna plaanid on muutunud ja lasteaiajärjekorda linnas enam pole. Linnast öeldakse kommentaariks, et kindlat kokkulepet ei olnud.

Juba neljandat aastat kogukonnapraktika lainel

Tarvastu gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Aive Kaldra kirjutab, mida vahvat on teinud nende kooli noored vabaühenduste liidu kogukonnapraktika programmis.