Ikka enam ja enam astub meil naisi tööle käitistesse ja asutustesse. Sõjaaeg kohustab kõiki liituma ühiseks tööprotsessiks. Kuigi meie naised on tragid ja tugevad, püüavad mehi igati asendada, pole nende kehaehitus võrdne meeste omaga ja seetõttu nõuab ka naistöötaja oma tervise säilitamiseks paremaid töötingimusi. Samuti on iga naine oma kutsetöö kõrval veel kodune perenaine, sageli ka väikeste laste ema.

Eesti Kutsekogudel on naistöötajate jaoks loodud eriline naistetöö osakond, mille otseseks ülesandeks on kõigile naistöötajatele olla abiks neile paremuste soetamisel. Naistöötaja huvide otseseks kaitseks on igas käitises, kus töötab vähemalt kümme naist, tööle rakendatud naistetöö vahendaja, kes töötab kontaktis käitisvahendajaga ja pöörab oma tähelepanu naiste tööga seoses olevatele probleemidele. Naistetöö vahendajale on ta ülesannete täitmiseks lubatud alati külastada käitise kõiki osakondi, jälgida naisi nende töö juures ja kuulata nende soove. Kui naise töökoht ei vasta tervishoiunõudeile, olgu niiske põranda või halbade õhutamistingimuste tõttu, peab naistetöö vahendaja astuma samme olukorra parandamiseks.