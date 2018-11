Eesti Teaduste Akadeemia valib detsembri alguses oma ridadesse uusi akadeemikuid. Kokku mahub akadeemiasse seitse uut inimest, kandidaate on 20. Kes nad on ja millega nad tegelevad, saab teada reedel teaduste akadeemias toimuval konverentsil. Postimehe vahendusel on võimalik jälgida otseülekannet üritusest.