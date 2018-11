Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni (EVEA) volikogu liige Annika Küüdorf kutsus ettevõtjaid üles esimestelt korrustelt põgenema, väites, et muidu tuleb riik oma tugeva malakaga (PM, 30.10). Ülekohtuseks malakaks peab EVEA seda, et tööruumides tuleb hakata mõõtma õhu radoonisisaldust ning kui see osutub liiga kõrgeks, siis astuda samme olukorra parandamiseks. EVEA peab nõuet kiuslikuks, ehkki on teaduslikult tõestatud, et õhu liiga suur radoonisisaldus suurendab inimeste riski haigestuda kopsuvähki. Ja töötajate tervise eest seismine peaks olema igale ettevõttele auasi.