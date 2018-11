Ma tulin õppusele kaugelt Inglismaalt just sellepärast, et näidata Eesti ühiskonnale, et «meil» on soov integreeruda. Et päris tihti on meie eestimeelsus palju suurem kui eesti keele kandjate seas. Kui Igor Inglismaalt saab tulla ja Tarmo Keilast ei tule, tuleb mõelda selle peale, kuidas me defineerime eestlust, kirjutab Igor Ahmedov.