Kui avada riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste register, selgub, et lood õigusliku järjepidevusega on kehvad ning okupatsiooni põlistavad, kirjutab notar Priidu Pärna.

* Suurima fopaaga riigi juubeliaastal sai hakkama kultuuriministeerium, kes kutsus kevadel kõiki endisi kolleege tähistama ministeeriumi 65. sünnipäeva. Meedia kajastas seda elavalt. Justiitsminister Urmas Reinsalu protestis sotsiaalmeedias, et kindral Ponomarenko juhitud NSVLi kultuuriministeeriumi loomist ei peaks meie Eesti Vabariigis tähistama, sest sellel puudub õiguslik järjepidevus meie riigiga.

* Nõukogude aja paised ei ole kadunud ka inimeste elust. Notarina näen selliseid kandeid meie riigi põhiregistris tihti. Need on faktivead, mida iga kodanik peaks pidama auasjaks registris parandada.

* Suurimad nõukogude aja sünnimärgid elavad meie hinges. Kuigi 70 protsenti eestlastest leiab, et Euroopa kultuuriruum rajaneb kristlusel, ei leia me ühiskonnas sidusaineks oleva religiooniga enam sidet. Ei ole au ega häbi. Leeriõpetusel ja ristivanematel rajanev (hoolekande) süsteem on asendunud esoteerikaõpetuse ja riigi abile lootmisega. Nimetagem seda nõukogude võimu tekitatud korvamatuks hingekahjuks, mida pole võimalik isegi Venemaalt sisse nõuda.