Viimaste aastate põhjal näib, et küsimus, kas klaas on pooltäis või -tühi, on Eestis ammu tähtsuse kaotanud. Kui asetada klaas Jüri Ratase ette ja küsida, mida ta näeb, vastaks Ratas tõenäoliselt, et vesi on tasuta, kui küsida Ossinovskilt, siis vastaks tema, et EKRE jõi vee ära, kui Seedrilt, siis kostaks too, et tõeline konservatiiv ei kasuta klaasi, ja kui Rõivaselt, siis ütleks tema, et klaas vajab peenhäälestamist. Põhimõtteliselt on valitsuspoliitikud eelistanud alates 2007. aastast vahetada reaalsust mingite eluvõõraste ja väljamõeldud konstruktsioonide vastu. Jah, meile kinnitatakse, et meid ootab helge tulevik, kuid milliste mehhanismidega seda saavutada loodetakse, sellest vaikitakse. Aga siht, kuhu tuleb jõuda, peaks olema selge. Eesti on jämedalt öeldes 1,3 miljoni elaniku ja 10 miljardi eurose eelarvega ning Soome viie miljoni elaniku ja ligemale 90 miljardi eurose eelarvega. Kui rahvaarvu vahe on neljakordne, siis rahas enam kui kaheksakordne. Peaks olema, kuhu püüelda.