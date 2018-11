Usun, et eestlasele oleks kõige võõram kohtumaja kuvand ja sealne kodune õhkkond. Esmapilgul on see nagu suur, sõbralik ja avatud õppehoone, mille töötajad on väga vastutulelikud ja abivalmis. Rootsi üldsusel on üpris suur usaldus politsei ja õigussüsteemi vastu ning viimased aastad on positiivne hoiak olnud kasvutrendis. Rahvas saab end kursis hoida kohtumajas toimuvaga näiteks selle uudiskirju tellides, kusjuures eraldi on välja toodud meedias enim tähelepanu pälvinud juhtumid. Attunda on ka populaarne külastuspaik koolide ja muudele huviliste.