Saudi Araabia konsulaat Türgis on politsei valve all.

Kreml püüab lõigata majanduslikku ja poliitilist kasu olukorrast, kus lääs on asunud Saudi Araabiat kritiseerima, kirjutab orientalist Vladimir Sazonov

Saudi Araabia režiim on üks koledamaid režiime tänapäeva maailmas. Saudi ajakirjaniku Jamal Khashoggi (kes mh paistis silma sellega, et kritiseeris Saudi Araabia võime ja nende sõda Jeemenis) julm tapmine, mis leidis aset Saudi Araabia konsulaadis Istanbulis oktoobri alguses, on vaid üks paljudest juhtumitest, mis illustreerib seda Saudi Araabiale omast orientaalset despootlikku valitsussüsteemi. Türgi võimude väitel Khashoggi kägistati ja ta keha tükeldati Saudi Araabia konsulaadis.